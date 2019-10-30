Kayseri iş insanının kopan kolu, 12 saatte dikildi

30.10.2019 17:27

İş insanının kopan kolu, 12 saatte dikildi

Kayseri'de, iş insanı Hüseyin Uğur'un (52) konveyör bandına kaptırarak dirsek bölümünden kopan sağ kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi.

İş ortakları ile Organize Sanayi Bölgesi'nde gübre üretim tesisi kuran Hüseyin Uğur, geçen hafta fabrikada iş makinesinin montajı sırasında sağ kolunu konveyör bandına kaptırdı. Uğur'un sağ kolu, dirsek bölümünden koptu. Uğur, kopan kolu ile birlikte Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Opr. Dr. Yakup Ekinci ve Opr. Dr. Kaan Gürbüz tarafından ameliyata alınan Hüseyin Uğur'un kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi. Uğur'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

'ÇOK BAŞARILI BİR OPERASYON OLDU'

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Arık, Hüseyin Uğur'un geçen hafta hastaneye getirildiğini söyleyerek, Hastanemize getirildiğinde, dirseğinden itibaren kolu kopmuş durumdaydı. Damarları, sinirleri ve kasları kopmuş haldeydi. Opr. Dr. Kağan Gürbüz ve Opr. Dr. Yakup Ekinci'nin saatler süren çabaları sonunda bacaktan damar alınarak, sinirleri uç uca diktiler. Şu anda hastamızın eli gayet iyi ve dolaşımı var, hareketleri var. Çok başarılı bir operasyon oldu dedi.

'KOLUM ŞU ANDA HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPIYOR'

Hüseyin Uğur ise, sağ kolunu konveyör bandına kaptırması sonucu dirsek bölümünden koptuğunu belirterek, Kopan kolumu sadece bir deri parçası tutuyordu. Arkadaşlarımla birlikte Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldiğimizde kendi kolumu adeta kendime naklettiler. Çok muhteşem bir gayret ve özveri gösterdiler. Uzun saatler sonucu çabalarının karşılığını bir gün sonra tepki olarak vermeye başladım. Çok etkili ve başarılı bir operasyon yaptılar. Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj ettiler diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA