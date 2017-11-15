Kayseri İncesu Belediye Başkanı: Belediyemizden Tek Bir Fetö'cü Çıkmadı, İfade Dahi Verilmedi...

İncesu Belediye Başkanı: Belediyemizden tek bir FETÖ'cü çıkmadı, ifade dahi verilmedi elhamdülillah



KAYSERİ'nin AK Partili İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından birçok belediyeden FETO terör örgütüne meyilli kişilerin çıktığını ancak kendi belediyelerinde bu konuda sıkıntı yaşanmadığını belirterek, 'Bir arkadaşımıza senin FETÖ terör örgütü ile irtibatın var iltisakın var denilmedi elhamdülillah. Bu yüzden onur ve gurur duyuyoruzö dedi.



Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, belediye çalışanları ile bir araya geldi. Toplantıda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Karayol, '2017 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmalar en iyi şekilde yapıldı. Gece gündüz, soğuk, sıcak demeden canla başla çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum. Biz borcu olmayan bir belediyeyiz. Personellerin maaşını aksatmadan düzenli bir şekilde yatırıyoruz. İncesu Belediyesi'nin belediye çalışanlarının çalışmaları Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve başın mensupları tarafından, herkes tarafından gayet güzel bir şekilde ifade ediliyor. Memnuniyetler dile getiriliyorö dedi.14 yıldır ilçede belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Karayol, 'Memur arkadaşlarımız olsun, kadrolu işçi arkadaşlarımız olsun, taşeron işçi arkadaşlarımız olsun 116 sayısına ulaştık. Bizim geldiğimiz 24 kişiyle bazen de 40 kişiyle görev yapılıyordu. Bu arkadaşların yüzde 95'ini biz işe almışız, bizim zamanımızda olmuşö diye konuştu.



"BİR ARKADAŞIMIZ FETÖ'DEN İFADE DAHİ VERMEDİ"



Başkan Karayol, açıklamasında diğer belediyelere de 15 Temmuz göndermesi yaptı. Karayol, 'Hepimizin de bildiği gibi Türkiye'de 15 Temmuz hadisesiyle karşılaştık. Hain FETÖ'nün darbe girişimi. Elhamdülillah bizim belediyemizde hiçbir arkadaşımızın bir soruşturması olmadı. Bir ifadesi alınmadı. Bu da benim için çok önemli, gurur duyduğumuz bir şey. Bir arkadaşımıza senin FETÖ terör örgütü ile irtibatın var iltisakın var denilmedi elhamdülillah. Karalama atmaya çalışanlar oldu, yıpratmaya çalışanlar oldu ama çok şükür başaramadılar. Biz bir ekibiz. Birçok belediyeden FETO terör örgütüne meyilli kişiler çıkmasına rağmen İncesu Belediyesi'nden tek bir kişi bile çıkmaması çok onur verici bir durumdurö ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Karayol, toplantı sonrasında çalışanlara tatlı da ikram etti.