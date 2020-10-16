Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

16.10.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:27
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Maske takmayan vatandaşlara ceza kesilen denetim sonrası konuşan Benli, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız. Bu artışla ilgili olarak da filyasyonda gözümüze iki nokta çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi ise yeni sanayi bölgemizdeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra inşallah daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun içinde maske konusu çok öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı. Grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatabilmek için maske kullanımı daha önemli hale geliyor. Maske aynı zamanda insanları grip virüsünden koruyor. Onun için maskeyi küçümsemeden tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor" dedi.

'KAYSERİ DEĞERLERİNİ VE BÜYÜKLERİNİ KAYBEDİYOR'Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:   

"Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara uyması, hareketliliği azaltması ve '15 gün evde kal Kayseri' çağrımıza kulak vermesi olarak görülüyor. Ayrıca, hızlı bir elbirliği bu sürecin toparlanmasına neden oldu. Ancak önümüzdeki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Gençler, 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Bu virüste siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çocuklar süper taşıyıcı konumundalar. Bunun için sizler de lütfen maskelerinizi çıkarmayın. Mümkün olduğu kadar da evden ayrılmayın. Bir yandan vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uymamaktan dolayı bir başka birisi etkilenirse burada vebal kalıyor" diye konuştu.


Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Çolpan İlhan Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Dava Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:28:46. #1.15#
title