Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti
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Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti

Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11 maddesi gereğince İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereği, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'in yerine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit atandı. - KAYSERİ

Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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