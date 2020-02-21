Kayseri htş terör örgütü üyesine tutuklama
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Kayseri htş terör örgütü üyesine tutuklama

HTŞ terör örgütü üyesine tutuklamaKayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

21.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:35
Kayseri htş terör örgütü üyesine tutuklama

HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 3 gün önce Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: Kayseri htş terör örgütü üyesine tutuklama
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