Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karabörk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarını seçen Karabörk, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" karesine oy kullandı.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Karabörk, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün