Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak

Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül'de yapılacak.

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül'de yapılacak.

Kayseri Eczacılar Odası yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 9. Maddesi gereğince 50. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluklu olarak 17 Eylül Cuma günü Fier Toplantı Salonu'nda saat 13: 00'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve adreste 18 Eylül Cumartesi günü saat 13: 00'de çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması
Bakan Özer: '6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz.
Bakan Özer: "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Kerem Ali Sürekli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mert Günok Burak Elmas Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:51:38. #1.15#

title