Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak
12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül'de yapılacak.
12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül'de yapılacak.
Kayseri Eczacılar Odası yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 9. Maddesi gereğince 50. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluklu olarak 17 Eylül Cuma günü Fier Toplantı Salonu'nda saat 13: 00'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve adreste 18 Eylül Cumartesi günü saat 13: 00'de çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı