Kayseri'den Van'a Gönül Köprüsü

Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş başkanlığındaki Kayseri Heyeti Van'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş başkanlığındaki Kayseri Kültür Gönüllüleri heyeti ile Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk durağında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ziyaret edildi. Heyet adına hayırlı olsun dileklerini ileten Ahmet Taş, Yalçın'a çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, Van'a ve Vanlılara yapacağı hizmetlerin kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini, Van'ın hak ettiği hizmetlere ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.



Heyet daha sonra Diyanet Vakfı Van Şubesine geçti. Burada İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Arvas, daha önce Kırşehir'de görev yaptığını ve Kayseri'ye de yabancı olmadığını, kadirşinas bir halkının olduğunu dile getirdi. Heyet adına konuşan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş ise, bu tür ziyaretlerin halkımızı daha yakından tanıma fırsatı verdiğini ve kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.



Kayseri heyeti daha sonra Sivil Toplum İnisiyatifinin bulunduğu Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma derneğini ziyaret etti. Heyet burada dernek başkanı Mahmut Bilici, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Kayseri Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş ve diğer STK yöneticiler tarafından karşılandı. Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Bilici, sosyal kültürel ve ilmi konularda özellikle genç nesilden çok umutlu olduklarını ifade etti. Kayseri heyeti ile Van STİ yerel ve ulusal bazda gündemdeki konuları istişare edilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu. - VAN