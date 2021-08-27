Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolu Süksün Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir mobilya fabrikasında iddiaya göre hammaddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, camları kırarak yangına müdahale ederken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangının çıkmasından bu yana yaklaşık 4 saat geçerken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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