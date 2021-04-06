Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda tır, kamyon, hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün