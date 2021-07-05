Kayseri'de yaz Kuran kursları açıldı
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Kayseri'de yaz Kuran kursları açıldı

Kayseri'de yaz Kuran kursları açıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'deki yaz Kuran kursları düzenlenen programla eğitime başladı.

Kayseri'deki yaz Kuran kursları düzenlenen programla eğitime başladı.

Mehmet Zahid Kotku-İpek Kuran Kursu'ndaki açılış töreninde konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, TÜİK tarafından yapılmış bir araştırmaya göre, Türkiye'de vatandaşların yüzde 60'ından fazlasının dini bilgileri yaz Kuran kurslarında öğrendiğini belirtti.

Bu yüzden yaz Kuran kurslarına önem verdiklerini ifade eden Güven, "Bu kursları çocuklarımızın geleceğine yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. 4-22 yaş arası tüm evlatlarımız Kuran kurslarımızda ve camilerde hizmet alabilecekler. Kurslar 5 Temmuz'da başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftada çocuklarımıza çok şey öğreteceğiz. Evlere, mahalleye, şehre katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Güven, 200'ün üzerinde öğrencinin Mehmet Zahid Kotku-İpek Kuran Kursu'nda eğitim alacağını, dini bilgilerin yanı sıra çeşitli aktivitelere de katılacaklarını dile getirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kuran Kursu'nun yapılmasına katkı veren hayırsever Sami İpek'e Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından bazı minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de sureleri ezbere okurken, başka bir öğrenci de İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin sonunda Başkan Palancıoğlu, öğrencilere puzzle dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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