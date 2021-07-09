Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı

Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu Suriye uyruklu kadının örgütte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu Suriye uyruklu kadının örgütte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Tutuklanan kadın teröristin 4 yıl önce ilçeye bağlı Çağşak Mahallesi'nde evlenerek, yaşamaya başladığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu saptanan L.H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan L.H.Ö.'nün örgüt ile bağlantıları ortaya çıktı. Afrin doğumlu olan 'Dilan' kod adlı L.H.Ö'nün örgüte 1998 yılında katılarak, uzun yıllar hizmet ettiği belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil'de bölge sorumlusu olan L.H.Ö.'nün ardından Suriye'de çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği tespit edildi. 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kadın teröristin Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polis ekiplerinin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt fotoğrafları ortaya çıktı. Teröristin örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. L.H.Ö.'nün ifadesinde ise, iddia edilen suçlamaları kabul ettiği bildirildi.


Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale...
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:20:06. #1.14#

title