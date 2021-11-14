Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı.

Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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