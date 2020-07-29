Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özgür, Uğur ve Çiğdem Kara ile Nergiz Akgül'ün bulunduğu araç, Pınarbaşı ilçesi Dörttaş mevkisinde devrildi.

Kazada Çiğdem Kara hayatını kaybederken yaralanın Özgür ve Uğur Kara ile Nergiz Akgül Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA