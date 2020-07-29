Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
29.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:33
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Özgür, Uğur ve Çiğdem Kara ile Nergiz Akgül'ün bulunduğu araç, Pınarbaşı ilçesi Dörttaş mevkisinde devrildi.
Kazada Çiğdem Kara hayatını kaybederken yaralanın Özgür ve Uğur Kara ile Nergiz Akgül Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA