Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Karahöyük Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Özkan Yangel'den (40) haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi.
Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yangel'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yangel'in cenazesi, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna konuldu.
AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri
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