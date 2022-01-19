Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
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Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Adliyesi önünde husumetlisi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi gördüğünü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Adliyesi önünde husumetlisi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi gördüğünü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri Adliyesinde dün görülen davanın ardından adliye önünde aracında beklediği sırada İ.A'nın tabancayla yaraladığı G.Ö. (35), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan İ.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Kayseri Adliyesi, Kayseri, Güncel, Haber

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