Kayseri'de şair ve yazarlar kitap fuarında okurlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı'na katılan şair ve yazarlar okurlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın konferans salonunda şair, yazar ve düşünürler sevenleriyle söyleşide bir araya geldi.

Yazar Hayati İnanç, Sevil Atasoy ve Abdurrahman Uzun, kendisini dinlemeye gelen ve yoğun ilgi gösteren kitapseverlere teşekkür etti.

Şair ve yazarlar Ahmet Selçuk İlkan, Mete Yarar, Nihal Osmanoğlu, Mehmet Emin Ay, Tarkan Köylü ve Beyza Alkoç da okurlarıyla buluşarak, kitaplarını imzaladı.

Yazar ve şairler, fuara ev sahipliği yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.