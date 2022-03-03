Kayseri'de sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımı aksattı

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dere yatağında bulunan bazı yollar, taşan sular nedeniyle kapandı.

Özellikle Karaköy, Dikme ve Çavdaruşağı mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı.

Yahyalı Belediyesine ait iş makineleri taşkına neden olan molozları kaldırıp kapanan yolları trafiğe açtı.

Yahyalı Kaymakam Metin Eyyüpkoca da bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Zamantı Irmağı'nın debisi de sağanak sonrası yükseldi.