Kayseri'de ördek avına gittikleri barajda mahsur kalan avcılar kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde ördek avlamaya gittikleri barajda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Zait Arslan ve Galip Ali Erdoğan, ördek avlamak için Yenice Mahallesi'ndeki Gümüşören Barajı'na gitti.

Bir süre sonra avladıkları ördekleri almak için kendi imkanlarıyla yaptıkları botla girdikleri barajda rüzgarında etkisiyle sürüklenen avcılar, buz parçasının üstünde mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayan Arslan ve Erdoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ve Develi İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi.

Botla baraja giren ekipler, mahsur kalan avcıları kurtardı. Arslan ve Erdoğan'ın sağlık kontrolleri ambulansta yapıldı.

Öte yandan bölgede çamura saplanıp mahsur kalan ambulansı ise ekipler kurtardı.