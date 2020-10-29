Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:46

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu Talas Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte motosiklet ve vosvos araçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı.

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

KAYSERİ - Talas Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte motosiklet ve vosvos araçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla Talas Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk Bayraklarıyla süslenen motosiklet ve vosvos araçlar toplandı. Burada açıklamalarda bulunan vosvos ve motosiklet kulübü başkanları, etkinliği düzenleyen Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında; "Bundan 97 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadelenin taçlandırılması olarak büyük mücadeleler sonucunda cumhuriyetimiz kuruldu. İnşallah 3 yıl sonra 100 yaşında olacağız, cumhuriyetimizle birlikte 100. yılda birlikte olmanın şimdiden heyecanıyla tutuşuyoruz. Cumhuriyet Bayramı bize büyüklerimizden hediye. Ancak bize de cumhuriyete sahip çıkmak yakışır. Onun için herkes güzel iş yapacak, herkes yaptığı işi güzel yapacak" ifadelerini kullandı. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "97 yıldır bu güzel topraklar üzerinde mutlu ve müreffeh içerisinde yaşıyoruz. Bu güzel toprakların nimetlerini hep birlikte yaşıyoruz. Ama sadece kendimiz kullanmıyoruz, etrafımızdaki tüm mazlumlara da yardımcı oluyoruz. Bu ülkede 85 milyona yakın insan birlikte yaşıyoruz. İnançlarımız farklı olabilir, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, kültürümüz farklı olabilir ama bu güzel ülkede beraber yaşıyoruz. Bu farklılıklar aslında güzelliğimiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette ki bu güzellikleri paylaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağı, cumhuriyetimizi yüzlerce yıl yaşatacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından meşaleler yakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra üstü açık otobüse binen Belediye Başkanı Yalçın ile Kaymakam Dönmez, vatandaşın bayramını kutladı. Motosiklet ve vosvos otomobiller de konvoy yaparak güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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