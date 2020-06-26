Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

- Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

26.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:42

- Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ya saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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