Kayseri'de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

KAYSERİ'de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan Erdem T'yi (35), polis memuru ipi keserek kurtardı.

KAYSERİ'de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan Erdem T'yi (35), polis memuru ipi keserek kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki 2 katlı evin son katında meydana geldi. Erdem T.'ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Erdem T.'yi koridorda doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Polis memuru ipi keserek, Erdem T.'yi bulunduğu yerden indirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Erdem T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE