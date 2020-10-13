Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

13.10.2020 22:30 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:34
Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Kenan Akpınar yönetimindeki 38 D 2600 plakalı kamyon, Serkan Danacı'nın kullandığı 38 ACC 581 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Serkan Danacı ile yanındaki Burhan Çapacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 


Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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