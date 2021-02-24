Kayseri'de kaçak muayenehanede çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
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Kayseri'de kaçak muayenehanede çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

24.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:36
Kayseri'de kaçak muayenehanede çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Kayseri'de Suriye uyruklu kişilerin kaçak muayene edildiği belirlenen bir evdeki çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu.

Kayseri'de Suriye uyruklu kişilerin kaçak muayene edildiği belirlenen bir evdeki çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir ikametin kaçak muayenehane olarak kullanıldığı ve hastalara ilaç satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda düzlenen operasyonda, ülkesinde eczacı olan Suriye uyruklu H.S'nin, evde Suriyelileri muayene edip ilaç sattığı belirlendi.

İkamette, kaçak ve eczanelerde satılması gereken 588 kutu ilaç ile muayenede kullanılan tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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