Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede - Haberler
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Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, 10 bin lira değerinde iletişim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, 10 bin lira değerinde iletişim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı bölgelerinde iletişim kablosu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler F.S. (31), H.A. (18) ve S.D.'yi (39) Kocasinan ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Yaklaşık 10 bin liralık iletişim kablosu çaldığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede

Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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