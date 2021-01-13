Kayseri'de işyeri kurşunlandı
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Kayseri'de işyeri kurşunlandı

13.01.2021 03:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 03:29
Kayseri'de işyeri kurşunlandı

KAYSERİ'de, metal doğrama işi yapan bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

KAYSERİ'de, metal doğrama işi yapan bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde meydana geldi. Metal doğrama işi yapan İhsan B., çalıştığı sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler işletmenin kapısını pompalı tüfekle kurşunladı. 3  saçmanın isabet ettiği işyerinde şans eseri yaralanan olmadı. İhsan B.'nin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine gelen ekipler, pompalı tüfekten çıkan saçmaları bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kayseri'de işyeri kurşunlandı
Kayseri'de işyeri kurşunlandı
Kayseri'de işyeri kurşunlandı
Kayseri'de işyeri kurşunlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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