Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
13.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12
KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Oktay Gökkaya yönetimindeki 38 FB 470 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen İsmail Emrullahoğlu'nun kullandığı 38 VU 162 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler Gökkaya ve Emrullahoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri

Kaynak: DHA

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