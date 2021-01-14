Kayseri'de hırsızlık şüphelisini bina sakinleri yakaladı
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisini bina sakinleri yakaladı

14.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:16
Kayseri'de hırsızlık şüphelisini bina sakinleri yakaladı

Kayseri'de hırsızlık amacıyla bir binaya girdiği öne sürülen zanlı, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kayseri'de hırsızlık amacıyla bir binaya girdiği öne sürülen zanlı, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Emrah Sokak'taki bir sitenin sakinleri, binalarının bodrum katından gelen sesleri duyunca harekete geçti.

Bodrum kata inen vatandaşlar, burada bir kişi olduğunu fark ederek şüpheliyi yakaladı.

İhbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, bir arkadaşını aradığını ve onu bulmak için binaya girdiğini öne süren hırsızlık şüphelisi İ.K'yi gözaltına aldı.

Üzerinden tornavida çıkan şüphelinin daha önce de hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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