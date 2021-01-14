Kayseri'de, hırsızlık için girdiği apartmanın sakinlerince yakalandı

KAYSERİ'de, hırsızlık için bir apartmana girdiği öne sürülen İsmail K., vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

KAYSERİ'de, hırsızlık için bir apartmana girdiği öne sürülen İsmail K., vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Olay, gece saatlerinde Alpaslan Mahallesi Emrah Sokak'taki Saray Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmana hırsızlık için gelen İsmail K., bodrum katına inerek, eşyaları karıştırmaya başladı. Bodrum katından gelen sesleri duyan apartman sakinleri harekete geçti. Elindeki tornavida ile hırsızlık yapmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE