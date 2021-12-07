Kayseri'de haciz işlemine giden avukata yumruklu saldırı

KAYSERİ'de E.A., 15 bin liralık haciz işlemi için evine gelen avukat Ozan Can Çimen'e yumruklu saldırıda bulundu. Gözaltına alınan E.A., ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Baro Başkanı Ali Köse, saldırıyı kınayarak, "Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırı, ilkellikten başka bir şeyle izah edilemez" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Kayseri Barosu avukatlarından Ozan Can Çimen, 15 bin liralık haciz işlemi için E.A.'nın evine gitti. Burada E.A.'nın tepkisiyle karşılaşan avukat Çimen, yumrukla darbedildi. Sol gözünde morluklar oluşan Ozan Can Çimen'in şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla salıverildi.