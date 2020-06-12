Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında Kayseri'de 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda oluşan ve 15 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de, Tekir Yaylası'ndaki gölet üzerinde hortum oluşurken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'nde bulunan 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda, Tekir Göleti üzerinde, sabah saatlerinde hortum oluştu. 15 DAKİKA BOYUNCA ETKİLİ OLDU Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler sosyal medyada paylaştı. Hortum, 15 dakika sürdü. Kaynak: DHA