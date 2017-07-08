Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu; 12 Tutuklama

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Cumhuriyet savcılığı kararı doğrultusunda yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 günlük sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 16 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Ali Acer, Asker Çimen, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Özsoy, Ahmet Kürşat Sarımerk, Murat Akkoyun, Nafiz Altun, Zekeria Altunok, Muhammet Fatih Güner, Mustafa Işıkbulanoğlu, Muhammet Karaçalı ve Mustafa Uzunok cezaevine konuldu.



- Kayseri