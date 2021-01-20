Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği
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Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği

20.01.2021 01:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:18
Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle kençt sokakları sessizliğe büründü.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle kençt sokakları sessizliğe büründü. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de başladı. Tedbirlerin yanı sıra hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, soğuk havada görev yaparak, az sayıda tarfiğe çıkan sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

 


Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği
Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği
Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği
Kayseri'de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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