Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)

21.09.2019 22:42

DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDI

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. DEAŞ'ın sözde Emiri Suphi Huveytli tutuklanırken, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA