Kayseri'de Cuma namazı coşkusu
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Kayseri'de Cuma namazı coşkusu

Kayseri'de Cuma namazı coşkusu Vatandaşlar namaz kılmaya akın etti Kayseri'de vatandaşlar bugün kılınmaya başlanan Cuma namazına vatandaşlar akın etti.

29.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:03

Kayseri'de Cuma namazı coşkusu

Vatandaşlar namaz kılmaya akın etti

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar bugün kılınmaya başlanan Cuma namazına vatandaşlar akın etti. Vatandaşların namaz için saf tutması, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu tarafa yasaklanan Cuma namazı, bugün kılındı. Kent genelinde 660 camide kılınan cuma namazı öncesinde belediyeler ve İl Müftülüğü tarafından tedbirler alındı. Namaza gelen vatandaşlara maske verilirken, namazda sosyal mesafede korundu.

Talas ilçesinde bulunan bin 800 metrekarelik paraşüt iniş alanı, Kocasinan ilçesindeki Ahmet Ayşe İnci Camii ve Kurşunlu Camii'nde kılınan Cuma namazlarına da vatandaşlar akın etti. Paraşüt iniş alanında kılınan Cuma namazını İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Namaz sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Yüce Mevla tekrardan bizleri camilere kavuşturdu. Bugünden itibaren öğle ve ikindi namazlarında camilerimiz açık olacak. Cemaat ile namazlarımızı eda edeceğiz. Sosyal mesafeyi gözeterek aynı zamanda maskelerimizi takarak ve girişlerde dezenfekte edilerek. İnsanlarımız camilere gelirken mutlaka seccade ile gelmeleri ve abdestlerini evde alarak gelmeleri gerekiyor. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin namazlarını evde eda etmeleri hususunda uyarılarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Yeniden normalleşme süreci ile alakalı vatandaşımızın önemli bir yapısı olan ibadetle alakalı olan kısımda Cuma namazı ile beraber başlamış oluyoruz. İnşallah 5 vaktimizi de camilerde kıldığımız günlerde adım adım geliriz. Bugün aynı zamanda İstanbul fethinin 567'nci yıl dönümü. Böylesine iki mübarek günün tevafuk etmesinden dolayı da Allah'a şükürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Havadan görüntülenen namaz, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı

Öte yandan, bin 800 metrekare alanda kılınan namaz, havadan görüntülendi. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak tuttuğu saflar, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de Cuma namazı coşkusu

Kaynak: İHA

Manşet

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