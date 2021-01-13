Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
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Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu

13.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:25
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 27 kilometre uzunluğa sahip Çöl Gölü, iklim şartları nedeniyle kurudu.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 27 kilometre uzunluğa sahip Çöl Gölü, iklim şartları nedeniyle kurudu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Geleceğe yönelik kaygılarımızı ortadan kaldırmak amacıyla halkımızın suları daha dikkatli ve hassas kullanması gerekiyor. Burası bizlerin, torunlarımıza miras olarak bırakacağı bir alandı; fakat kurudu" dedi.

İncesu ilçesi Semerkent bölgesinde bulunan ve tuzlu suya sahip Çöl Gölü, küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle kuraklıktan etkilendi. Barındırdığı 301 kuş türü ile Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti Sultan Sazlığına 20 kilometre mesafede bulunan göl, yaşanan kuraklık ve mevcut suyun da tarlalara aktarılması nedeniyle susuz kaldı. Yağış olmaması nedeniyle 27 kilometre uzunluğundaki göl tamamen kurudu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Burası yaklaşık 2 bin 450 hektarlık bir alan. Evvelinde Erciyes'te hayvanlarını otlatan, yaylaya göçen halkımızın kış ayında indiklerinde yaylak olarak kullandığı bir bölgedir. Görüldüğü üzere 2 bin 450 hektarlık bir alan kurumuş durumda. Sular çekildi. Tabii günümüzün en büyük sorunlarından birisi kuraklık. Tüm dünyanın sorunu olarak kuraklık gözlemlenmektedir" diye konuştu.Kuraklık nedeniyle kaygı yaşadıklarını kaydeden İlmek, "Yıllar boyunca çiftçilere, hayvancılara ev sahipliği yapmış bu alanın kurumasını acı ile izliyoruz. İnsanların suyu dikkatli ve tasarruflu kullanması gerekiyor. Bu alanın da kurumasının en büyük etkenlerinden birisi bölge halkının sulama yapması. Geleceğe yönelik kaygılarımızı ortadan kaldırmak amacıyla halkımızın suları daha dikkatli ve hassas kullanması gerekiyor. Burası bizlerin, torunlarımıza miras olarak bırakacağı bir alandı fakat kurudu" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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