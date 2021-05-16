Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı.

İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan A.Ö. ile komşuları H.T. ve kardeşi M.T. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö, tabancayla, 2 kardeşi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili A.Ö. ve ona yardım ettiği değerlendirilen karısı G.Ö'yü gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 19:24:56. #1.16#

title