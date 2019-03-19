Kayseri'de "Çanakkale Oratoryosu"

Kayseri'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Oratoryosu" düzenlendi.

Kayseri Barosu'nun Kadir Has Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği programda Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve Azerbaycan devlet sanatçıları sahneye çıktı.

Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oratoryoda, Çanakkale zaferi anlatıldı, sanatçılar tarafından çeşitli eserler seslendirildi.

Yoğun katılımın olduğu programı ellerinde Türk bayrakları ile takip eden davetliler, söylenen şarkılara eşlik etti.

Programa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Baro Başkanı Cavit Dursun ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA