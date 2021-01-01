Kayseri'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

01.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:35
Kayseri'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir caminin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir caminin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harman Mahallesi'ndeki Han Camisi'nin bahçesinde, tahta ve kullanılmayan eşyaların bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami bahçesinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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