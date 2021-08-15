Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 yaralı

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Serhat D. pompalı tüfekle Mustafa A.'yı yaraladı.

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Serhat D. pompalı tüfekle Mustafa A.'yı yaraladı. Mustafa A. tedavi altına alınırken, Serhat D. ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat D. borç-alacak meselesini konuşmak üzere Mustafa A.'ya ait kahvehaneye geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma kahvehane dışına taştı. Kavgada Serhat D. aracının bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Mustafa A.'yı omzundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Mustafa A.'yı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç