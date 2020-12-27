Kayseri'de bir minibüste çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de bir minibüste çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı

27.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:50
Kayseri'de bir minibüste çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de bir minibüste, çakmak gazının alev alması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir minibüste, çakmak gazının alev alması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde kuzenler E.C.Ç, N.Ç. ve B.Ç'nin bulunduğu minibüste, çakmak gazının parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin aracı sarmasıyla 3 kuzen minibüsü terk etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında E.C.Ç'nin babasına ait olduğu öğrenilen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ellerinden ve yüzlerinden yaralanan E.C.Ç, N.Ç. ve B.Ç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, minibüsün etrafına atılmış çok sayıda çakmak gazı tüpü topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de bir minibüste çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:52:26. #1.14#
title