Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
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Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada binanın otoparkına düşen otomobil dik şekilde durdu.

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada binanın otoparkına düşen otomobil dik şekilde durdu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ADM 507 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binanın otoparkına düştü. Otoparkta park halinde bulunan araçların arasına düşen otomobil dik şekilde dururken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, park halindeki iki araç zarar gördü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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