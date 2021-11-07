Kayseri'de beton kalıbın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de beton kalıbın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel
Kayseri'de beton kalıbın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Ömer Faruk Açıkgöz, Delialiuşagı Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evin inşaatında çalıştığı sırada beton kalıbın çökmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan Açıkgöz, ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri
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