Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
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Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

04.11.2020 23:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:38
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç sürücüsü Sedat Akbalık'ı (33), otomobiliyle seyir halindeyken tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen arkadaşı İbrahim Özen (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, hafif ticari araç sürücüsü Sedat Akbalık'ı (33), otomobiliyle seyir halindeyken tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen arkadaşı İbrahim Özen (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında, 38 LF 830 plakalı hafif ticari araçta bir kişiyi başından silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın sürücüsü olduğu belirlenen işsiz ve 3 çocuk babası Sedat Akbalık'ın tabancayla vurularak, öldüğünü belirledi. Aracın içinde ve çevresinde çalışma yapan polis, herhangi bir silah bulamayınca Akbalık'ın öldürüldüğü yönünde çalışma başlattı. Polis, cinayeti özel hastanede temizlik görevlisi olan İbrahim Özen'in işlediğini belirledi. Özen, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İbrahim Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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