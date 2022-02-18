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Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçti. 66 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, Ö.D., Ö.A., E.D., M.B., K.Ö., H.M.B., M.K., L.Ç., S.M. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A.'nın 7 yıl 1 ay, Ö.D.'nin 4 yıl 2 ay, L.Ç.'nin 6 yıl, S.M.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edilirken, aranan 6 kişi ise adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güncel, Haberler

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