Kayseri'de amatör futbolcu maç esnasında sara nöbeti geçirdi



KAYSERİ'de oynanan U 16 Amatör Küme maçı sırasında sara nöbeti geçiren Demirsporlu Ali Gaye, bir anda yere yığıldı. Gaye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Vali Muammer Güler Stadyumunda Pazar günü oynanan U 16 Amatör Kümenin 4'üncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, Demirspor'u ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 2-2 sona erdi. Ancak karşılaşmada yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Demirspor'lu Ali Gaye aniden yere düştü. Bu olay sonrası maçın hakemi Ömer Gürcan Yücel, oyunu durdurdu ve sağlık görevlisini saha içine çağırdı. Düştükten bir süre sonra baygınlık geçiren Gaye'ye saha kenarındaki sağlık görevlisi Ahmet Şafak müdahalede bulundu. 16 yaşındaki futbolcu Ali Gaye, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ise mavi-lacivertli takımın genç futbolcusu Ali'nin sara krizi geçirdiği ifade edildi. Sağlıkçı Ahmet Şafak Ali Gaye isimli futbolcunu sara nöbeti geçirdiğini ve olaya hemen müdahale ettiğini söyledi. Şafak, 'Ben kenardan gördüğüm kadarıyla hakem çağırmadan, oyuncunun bir darbe aldığını düşündüm. Yakınlaşınca, hakem çağırdı. Oyuncunun titrediğini ve başına gittiğimde çenesinin kitlendiğini gördüm. Çenesini açmaya çalıştım. Oyuncuya gerekli müdahaleyi yaptım. Hava yolu açıklığını sağladım. 3-4 dakikalık bir süre geçti. Oyuncunun bilinci yerine geldi. Daha sonra refleksleri yerine geldi. Futbolcuyu hastaneye sevk ettik. Bu tür konularda futbolculara sağlık raporu verirken de dikkatli olunmalı. Burada bir ihmal söz konusuö dedi.