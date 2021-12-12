Kayseri'de 7,5 yıl önce işlenen cinayetin faili Aydın'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
KAYSERİ'de 7,5 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Esen'in (40) katil zanlısı Mustafa G., Aydın'da yakalandı.
AYDIN (DHA) - KAYSERİ'de 7,5 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Esen'in (40) katil zanlısı Mustafa G., Aydın'da yakalandı.
Olay, 16 Nisan 2014'te Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Emrah Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Esen, 38 PS 500 plakalı otomobiliyle seyrederken, Mustafa G.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Başına iki kurşun isabet eden Esen, kaldırıldığı hayatını kaybetti, şüpheli Mustafa G., kaçtı. 7,5 yıl sonra Mustafa G.'nin Aydın'ın Didim ilçesinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. .