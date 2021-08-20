Kayseri'de 6 ilçenin kaymakamı değişti
Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Kayseri'nin 6 ilçe kaymakamı değişti.
Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Kayseri'nin 6 ilçe kaymakamı değişti.
Bugün yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Felahiye Kaymakamı Okan Bayraktar Şanlıurfa Akçakale Kaymakamlığına, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram Ardahan Çıldır Kaymakamlığına, Develi Kaymakamı Murat Duru Tekirdağ Çerkezköy Kaymakamlığına, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin Trabzon Vali Yardımcılığına, Sarız Kaymakamı İhsan Maskar Adıyaman Vali Yardımcılığına, Akkışla Kaymakamı Tasan Murt Hakkari Çukurca Kaymakamlığına atandı.
Ayrıca Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ise İstanbul Vali Yardımcılığına atandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı