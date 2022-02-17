Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Araçta 400 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 192 sigara basma makinesi, 42 sigara tabakası ve 554 paket nargile tütün folyosu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Tütün, Güncel, Haberler

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