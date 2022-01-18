Kayseri'de 4.9'luk depremde evler hasar gördü

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde evlerde çatlak oluştu. Depremi yaşayan bir vatandaş acayip bir şekilde sallanma hissettiklerini söylerken, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, "Yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık, 3-4 evde çatlak var" dedi.

Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından ilçe merkezinde, Palas ve Ilıca Mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş, o anları anlatarak, "Uyuyordum, bir anda acayip salladı. Evi çok çatlattı. Evde hasar var ama bende bir şey yok. Sallanmanın şiddetiyle kafama sıva düştü" dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, "Şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Şuana kadar 3-4 evden ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hava aydınlanınca ortaya çıkacak. Bizlerde teyakkuz halindeyiz. Bütün ekipler sahadalar. İnşallah şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtarlarımızla da görüştük ve yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ